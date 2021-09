Lionel Messi se juntó con el utilero con el que pasó pruebas en River Plate. | Fuente: @diego.panther33

Lionel Messi fue el gran protagonista en el Estadio Monumental de River Plate el último jueves. Y es que con tres goles de 'Leo', la Selección de Argentina goleó 3-0 a Bolivia por la fecha 10 de las Eliminatorias Qatar 2022.

Estar en el recinto de River Plate no es algo que Lionel Messi haya hecho a partir de sus convocatorias en Argentina. De niño, el ahora delantero del PSG tuvo la gran chance de pertenecer a la tienda millonaria.

Sucede que en agosto del año 2000 y según cuenta el diario Olé, Messi pasó una prueba para formar parte del equipo de menores de River.

Messi y Diego Fabre, emotiva historia con la camiseta de River Plate

Emotivo reencuentro entre Lionel Messi y Diego Fabre. | Fuente: @diego.panther33

"Me llevaron desde Rosario hacia Buenos Aires. Me probé en la categoría 85 y todos eran más grandes que yo. Hice unos cuatros goles y luego me dijeron que tenía que volver y con mi pase", señaló hace un par de meses el jugador, según el citado medio.

Incluso, apuntó que el elenco de la capital argentina estuvo dispuesto a costear su tratamiento para su crecimiento, pero que finalmente no pudo quedarse.



Cuando estuvo en plena prueba con River Plate, quien le alcanzó una indumentaria a Lionel Messi para que esté a la par de los otros niños fue Diego Fabre, utilero.

Ahora, 21 años después, el seis veces ganador del Balón de Oro se reencontró con quien le alcanzó la ropa con la que se probó en Ñúñez.

En los vestuarios del Estadio Monumental, Fabre le regaló una camiseta del actual equipo que dirige Marcelo Gallardo luego del partido con Bolivia. 'Leo', para no quedarse corto, hizo lo mismo con la '10' que luce en la Selección de Argentina.

Diego Fabre luce la camiseta que le regaló Lionel Messi. | Fuente: @diego.panther33

"Lo venía pensando. Hice como tres camisetas en las últimas Eliminatorias. Me había sacado una foto con él años atrás, pero ahora tuve la oportunidad de hablarle y de regalarle la camiseta con la leyenda 'Messi 21 años gracias'", le contó Fabre a Olé.

Y eso no fue todo. Su junte con el crack argentino lo subió a sus redes sociales, en donde tiene decenas de imágenes junto a exjugadores del elenco millonaria con títulos en sus manos.

"Le conté la anécdota y me miró y me escuchó muy emocionado", añadió. Un recuerdo para toda la vida.

