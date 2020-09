El pequeño Kevin sufriendo con el anuncio de Messi al querer dejar el Barcelona | Fuente: EFE

Una de las situaciones que sacudió recientemente al mundo del fútbol fue cuando el argentino Lionel Messi anunció a través de un burofax que quería dejar el Barcelona. Muchos hinchas se mostraron contrariados por la decisión del delantero y otros simplemente se pusieron muy tristes al conocer la noticia. Y ese es el caso del pequeño Kevin.

Cuando se conoció la decisión de Lionel Messi, una de las imágenes que recorrió el mundo fue la de un niño visiblemente abatido y triste sentado en la vereda y luciendo la camiseta del Barcelona con el número '10' del ídolo argentino. Ese pequeño era Kevin y recientemente el programa El Chiringuito logró contactarlo y dejar que cuente todo lo que sintió durante esos días.

"Vine por Messi, para verlo por si pasaba por aquí. Por desgracia no pasó. Me veo bastante triste en esa foto”, señaló el niño en referencia a la fotografía que fue tomada el 31 de agosto, día en el que los jugadores del Barcelona se presentaron a la pretemporada, a excepción de Lionel Messi.

Ahora, el pequeño Kevin recibió a las cámaras de dicho programa de televisión y ahí relató cómo es que la pasó en esos momentos. "Me puso muy triste, no quería que se vaya porque me había dado un montón de alegrías. Me puse a llorar. He dormido mal y a veces ni he cenado, ni he comido al mediodía", dijo el pequeño fanático azulgrana.

En otras revelaciones, Kevin contó que en principio era hincha del Real Madrid. "Yo era del Madrid. Luego mi padre me llevó al Camp Nou a ver a Messi y cuando salimos del campo le dije que ya era del Barza”, explicó. Ahora, Messi confirmó que se quedará en el Barcelona hasta el final de la temporada, que es cuando acaba su contrato.