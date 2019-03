Este fue el segundo gol de Lionel Messi en el triunfo de Barcelona contra Real Betis, | Fuente: AFP

Lionel Messi no se quedó conforme con meter un golazo en el triunfo del Barcelona por 4-1 frente al Real Betis por la jornada 28 de la Liga Santander, por lo que volvió a anotar otro en la parte final del encuentro. Sin embargo, este tanto marcado por el argentino al minuto 85 no fue de tiro libre, sino a través de un toque magistral que Pau López no pudo desviar.

Luego de haber anotado en dos ocasiones en el partido ('18 y '45) y haber concedido un gol de Loren Moron minutos antes, Lionel Messi se encargó de sentenciar el partido a favor del Barcelona a los '85. El delantero de 31 años conectó en un primer toque un pase de Ivan Rakitic por la banda derecha y la parábola que hizo el balón generó que este pasara por encima de Pau López, chocando finalmente en el parante superior y yendo al fondo del arco de Real Betis.

Esta anotación tiró abajo toda ilusión que podía tener ese momento el Real Betis para alcanzar, por lo menos, un empate. Y con ese triunfo, el Barcelona se sigue ubicando cómodamente como único puntero de la Liga Santander, habiendo pocos indicadores de que esto podría cambiar en las siguientes fechas.