Lionel Messi parece condenado a no repetir su éxito futbolístico del Barcelona en la Selección Argentina. Cuando se generó una gran expectativa por su regreso a la 'Albiceleste' tras la copa del Mundo, su equipo perdió sin atenuantes ante Venezuela en el Wanda Metropolitano. Y para el siguiente partido ante Marrueco no podrá jugar por una lesión. Las críticas no tardaron en aparecer.

Y para aumentar la comidilla de rumores y cuestionamientos, la figura argentina abandonó la concentración de la 'Albiceleste' y regresó a Barcelona para acudir al bautizo de los hijos de Cesc Fabregas. Eso fue algo que no se lo perdonó Óscar Ruggeri, exjugador de la Selección Argentina.

"Yo me hubiese quedado con el equipo, aunque se case alguien o tenga el cumpleaños de 15 de mi hija. Es el mejor de todos, fue el mejor del equipo en el último partido, pero siempre tiene que estar. Principalmente cuando se pierde de esta manera, porque sabe que va a haber críticas", disparó el campeón de México 86.





RUGGERI: "YO QUE MESSI ME HUBIERA QUEDADO CON EL EQUIPO" - "Hubiera hecho eso, aunque se case alguien o mi hija cumpla 15 años. Es el mejor de todos pero siempre tiene que estar el capitán", aseguró el Cabezón.



Pero no fue el único. El histórico Mario Alberto Kempes también fue muy duro con la 'Pulga' por lo que genera en el resto de sus compañeros. "Lionel Messi le quita todo lo bueno que tienen los otros jugadores. Estando él en la cancha la personalidad de los jugadores es nula porque enseguida le dan el balón", analizó.

¡No te pierdas las palabras del Matador Kempes al ser consultado por las actuaciones de Messi y Maradona en la Selección Argentina!

Finalmente, el periodista de Fox Sports Martín Liberman dejó entrever que Lionel Messi mintió en su lesión y solo estuvo ante Venezuela por un compromiso comercial. "Es gravísimo hacer mentir al cuerpo médico de la selección por Messi. Sabíamos todos que este partido se jugó (ante Venezuela) porque Adidas puso el dinero y por eso Messi tuvo que ir", cuestionó.