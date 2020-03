"Solo vi a un jugador hacer mejores cosas que Messi y era Cassano" | Fuente: Twitter

¿Antonio Cassano fue mejor jugador que Lionel Messi? Bueno, esto es lo que ha revelado en una entrevista el exjugador argentino Leandro Cufré, quien compartió equipo con ambos jugadores en distintas etapas de su carrera deportiva.

"Tengo muy buenos recuerdos de Antonio (Cassano). Si hubiese sido un poco más profesional hubiera sido uno de los mejores jugadores del mundo. Era un crack. En un entrenamiento metió un centro de taco. Pocas veces vi jugadores como él", conto Leandro Cufré en diálogo con FM 94.7.

En esa misma línea, el exdefensor argentino entró en la comparación con Lionel Messi. "A él no le gustaba mucho entrenar. No era de tomar alcohol ni de andar en la noche pero le costaba entrenar. Yo le vi hacer cosas de futbolistas de altísimo nivel, que no se las vi hacer ni a Messi, que fui compañero de él en 2006, vi a hacerle esas cosas. Antonio era un jugador extraordinario, que lamentablemente no tenía la cabeza de un gran profesional", finalizó.