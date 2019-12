Lionel Scaloni no distingue a Messi en la Selección de Argentina: "Es un jugador más" | Fuente: AFP

La Selección de Argentina no es la misma que antes. En los últimos años no ha alcanzado lo que sus hinchas anhelaban, como un título mundial o de Copa América. Ello generó en algunas oortunidades que Lionel Messi sea criticado, y en otros momentos halagado. Sin embargo siempre recibió el apoyo de su entrenador Lionel Scaloni, quien esta vez dijo que a pesar del buen nivel de la 'Pulga' no está por encima de sus compañeros.

“Es un chico más dentro del grupo. Logramos no distinguirlo del resto. Ya sabemos lo que es dentro de la cancha, pero además nos llena de orgullo como se acopló al plantel. Estamos contentos”, delcaró Lionel Scaloni en una entrevista con la AFA.

Por otro lado Scaloni se refirió a la próxima Copa Améria en la que la Selección de Argentina será local. "En poco tiempo tendremos mucha competición importante. De antemano, sabíamos que iba a ser difícil. Siempre jugar en casa es una motivación extra, esperemos estar a la altura”, agregó.

Finalmente el estratega argentino se refirió al tiempo que ha estado al mando de la albiceleste. "No soy de excederme ni cuando perdemos ni cuando ganamos. Siempre tomo las cosas con tranquilidad. Yo siempre quise ser entrenador, me dieron esta posibilidad, e intento aprovecharla y disfrutarla. Es un cargo que a mí me llena de orgullo”, concluyó.