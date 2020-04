Lionel Scaloni sobre dejar a Messi en el banco ante Alemania en el 2006: "Yo hubiera hecho lo mismo". | Fuente: AFP

En el Mundial 2006, José Perkerman estaba al mando del plantel de Argentina y tenía la difícil tarea de enfrentarse en cuartos de final ante Alemania.

Una vez que la 'albiceleste' iba 1-0, el entrenador decidió hacer el cambio de Hernán Crespo por Julio Cruz, y dejó en el banco de suplentes a Lionel Messi. Hoy, años después, el actual técnico de la misma selección respalda esa decisión.

Lionel Scaloni también se encontraba en ese mismo banco y fue testigo de ese momento. Al respecto, argumenta que también habría procedido como el actual entrenador de Colombia.

"Messi había tenido una lesión dos o tres meses antes. Se sabía que era un jugador muy importante. Nosotros teníamos a Crespo que jugaba e iba al primer palo en los corners. Sacar a Crespo y poner a Leo u otro chico, en los corners. Vos de entrenador decís: 'está todo bien'. Pero pensás que el partido se termina ahí, quedan 10 o 12 minutos y no vamos al alargue. El partido había que acabarlo ahí", sostuvo.

"Era uno por uno, sacar un jugador alto y que las pelotas al primer palo las sacaba todas y poner al flaco Cruz que era igual", agregó Scaloni en diálogo con AFA Play.

"Sinceramente, si me preguntas a mí, yo hubiera hecho lo mismo. Porque yo no pensaba que si nos empatan vamos al alargue y tenemos fresco. No. Teníamos que terminar el partido ahí", indicó el entrenador 'albiceleste'. Como se recuerda, aquel partido fue empatado por Alemania y el cuadro europeo pasó a la semifinal por tanda de penales.