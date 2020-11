Lionel Messi y Pep Guardiola lo ganaron todo en Barcelona. | Fuente: AFP

A mediados de 2020, Lionel Messi soltó una tremenda bomba sobre Barcelona. El delantero argentino le envió un burofax al ex presidente Josep Maria Bartomeu en donde le indicó su intención de marcharse del club y acogerse a la cláusula que lo dejaba salir libre. Manchester City lo tenía en la mira.

Sin embargo, no hubo un buen trato entre ambas partes, el 'Barza' quería dinero por su salida y finalmente Lionel Messi no fue al Manchester City. Sin embargo, en Inglaterra reportan que el cuadro 'ciudadano' no se olvida de él.

Según indica The Sun, Manchester City contactará a Messi en el mes de enero para poder gestionar su posible traspaso al Etihad Stadium. Es más, menciona que su intención es que el delantero se reúna con el director técnico Pep Guardiola.





¿Se dará lo de Messi al Manchester City?

Se añade que la cita se daría en la ciudad de Manchester para que allí tanto el jugador como el DT acerquen posturas. En la tienda 'citizen' van a prepararse mejor para así no dejar cabos sueltos y atar al '10'.

Lionel Messi termina contrato con Barcelona a mediados de 2021 y en enero puede negociar con cualquier otro club sin caer en sanción de parte de FIFA. ¿Se dará, ahora sí, su esperada llegada a la Premier League?