Pochettino: "¿Lionel Messi? Uno siempre quiere a los mejores" | Fuente: AFP

Mauricio Pochettino, reciente entrenador de Paris Saint Germain, se refirió a la posibilidad de fichar a la estrella de FC Barcelona: Lionel Messi. Un acercamiento que en los últimos días ha venido sonando mucho más fuerte.

En declaraciones con la cadena SER, el estratega argentino se refirió a lo que dijo una de sus estrellas en el cuadro parisino y ex compañero de la 'Pulga' en el conjunto azulgrana.

"Ecuché las declaraciones de Neymar sobre jugar el año que viene con Messi, debo tener mucho cuidado con lo que digo de jugadores de otros equipos", indicó el ex entrenador de Tottenham.

Sin embargo, no descartó la posibilidad de la 'Pulga' se vista con la camiseta de PSG: "Uno siempre sueña con tener a los mejores jugadores. Messi estuvo a punto de jugar con el Espanyol. Estaba hecha la cesión antes del Joan Gamper contra la Juventus de Capello", agregó.

En tanto a la relación que tiene con el jugador argentino, sostuvo: "No sabía que Messi me había incluido entre los mejores entrenadores en la votación del The Best".

Como se recuerda, en repetidas oportunidades Neymar ha dado a conocer su deseo de volver a jugar con Lionel Messi, como lo hizo en FC Barcelona. Sin embargo, todavía no se sabe el futuro del astro argentino luego de culminar su contrato con FC Barcelona en junio del 2021.