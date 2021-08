Lionel Messi | Fuente: Twitter

Este domingo, Lionel Messi ofreció una conferencia de prensa conmovedora en las instalaciones de FC Barcelona y, tras dar un emotivo discurso de despedida y explicar su salida del club culé, escribió a través de Twitter un post final.

"Me hubiera gustado irme de otra manera aunque supongo que nunca una despedida puede ser algo lindo… Me habría encantado seguir acá, lo hice todo con ese objetivo y al final no se dio", dice en el primer párrafo el rosarino y máximo goleador histórico del cuadro catalán.

En un siguiente tweet, agregó: "Solo tengo palabras de agradecimiento para todos los que me acompañaron en tantos años en el club. Y para nuestra afición, que me dieron todo su cariño y que intenté devolvérselo dando yo también todo por esta camiseta".

¿Volverá a FC Barcelona?

Por último, dejó un mensaje que puede ilusionar a los hinchas culés con un posible retorno de Lionel Messi, aunque quizá ya no en calidad de futbolista: "Me voy pero no es un adiós, solo un hasta luego. Visca el Barça!!!".

Como se recuerda, durante la conferencia de prensa, Lionel Messi indicó que había hecho esfuerzos incluos económicos para poder quedarse en FC Barcelona: "Yo había bajado un 50% mi ficha, habíamos cerrado el contrato, y después no se me pidió más nada. El resto es mentira", aseguró.

Me hubiera gustado irme de otra manera aunque supongo que nunca una despedida puede ser algo lindo… Me habría encantado seguir acá, lo hice todo con ese objetivo y al final no se dio. pic.twitter.com/5knbPb3IZH — Leo Messi (@Ieomessiok) August 8, 2021

