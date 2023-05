Lionel Messi no seguirá en PSG la próxima temporada, según L' Equipe

El medio francés informó que la dirigencia del PSG no renovará el contrato de Lionel Messi tras el escándalo de su viaje a Arabia Saudita.

No va más. El volante Lionel Messi no seguirá en el PSG la próxima temporada. De acuerdo con L' Equipe, la decisión de la dirigencia del equipo francés de no renovar el contrato del argentino -que termina el 30 de junio de este año- venía desde hace algún tiempo, pero la decisión del futbolista de 35 años de viajar de manera imprevista a Arabia Saudita habría acelerado la determinación.

"Esta es una de las consecuencias de las últimas 48 horas. El viaje de Lionel Messi a Arabia Saudita, sin avisar al Paris Saint-Germain, le fue tan mal a la dirigencia parisina que se tomó la decisión de no prorrogar el contrato de su estrella. Ya era tendencia en las últimas semanas, pero el entorno del argentino seguía insistiendo en que las ganas de extender la Pulga venían desde las más altas esferas del club (...) Por lo tanto, no se levantará el año opcional presente en su contrato", indicó el medio francés.

Lionel Messi suspendido dos semanas tras viaje a Arabia Saudita

La noticia de la no continuidad del astro argentino en el PSG se da inmediatamente después de que el futbolista sea suspendido dos semanas por viajar a Arabia Saudita. Según L' Equipe, Lionel Messi no podrá jugar ni entrenar, y no cobrará durante su ausencia.



El 10 del cuadro francés se perderá, por tanto, los dos próximos partidos de la Ligue 1: el domingo 7 de mayo ante el Troyes y el sábado 13 de mayo ante Ajaccio. El futbolista recién volvería ante el Auxerre, encuentro a disputarse el 21 de mayo.

¿Por qué viajó Lionel Messi a Arabia Saudita?

El astro argentino viajó al país asiático, junto a su familia, para cumplir algunos compromisos publicitarios. Es más, el ministro de Turismo de Arabia Saudita, Ahmed Al Khateeb, le dio la bienvenida con un mensaje a través de las redes sociales.

"Me complace dar la bienvenida al Embajador de Turismo de Arabia Saudita, Lionel Messi, y a su familia en sus segundas vacaciones en Arabia Saudita. Estamos felices de compartir nuestra auténtica bienvenida saudita con todos ustedes", señaló Al Khateeb.

