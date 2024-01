¿No ganará? Lionel Messi no viajó a la entrega de los premios The Best

A pesar de estar nominado y ser considerado finalista a la categoría de Mejor Jugador, el astro argentino Lionel Messi no viajó a Londres para asistir a la gala de los Premios The Best.

Al igual que DSports, ESPN informó que Messi no viajó a Londres para asistir a los The Best. En su lugar se quedó en Miami entrenando con sus compañeros de Inter Miami, especialmente con Luis Suárez, Jordi Alba y Sergio Busquets, quienes fueron sus excompañeros en Barcelona.

Esta noticia causó sorpresa en la prensa mundial y ahora se habla que la 'Pulga' asistió a Londres, debido que no ganará este trofeo a pesar que ganó meses atrás el Balón de Oro.

Este premio cubre el período entre el 19 de diciembre de 2022 -un día después de la final del Mundial- y el 20 de agosto de 2023. Es decir, en este período, Messi ha cosechado una Ligue 1, fue máximo asistente en el equipo parisino en la liga francesa y fichó por el Inter de Miami de la MLS, donde logró una Leagues Cup, su primer título en Estados Unidos.

Sin embargo, Erling Haaland es el gran favorito, ya que fue la estrella de Manchester City en las conquistas de la Champions League, Premier League y Copa.

¿Dónde ver los The Best?

La transmisión llegará desde las 2 de la tarde (hora peruana) por la señal de la FIFA+ desde Londres, también en ESPN. De igual manera, podrás encontrar todas las incidencias de esta ceremonia en la web de RPP.pe.

Categorías de The Best:

Premio The Best Jugadora de la FIFA

Premio The Best Jugador de la FIFA

Premio The Best Entrenador de la FIFA

Premio The Best Entrenadora de la FIFA

Premio The Best Arquero de la FIFA

Premio The Best Arquera de la FIFA

Premio Puskás de la FIFA

Premio al Fanático de la FIFA

Premio Fair Play de la FIFA

FIFA FIFPRO 11 ideal de mujeres

FIFA FIFPRO 11 ideal de hombres

