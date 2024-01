The Best: conoce cuándo serán los premios de la FIFA desde Londres

The Best 2023 se desarrollará el lunes 15 de enero, en Londres, a partir de las 1 de la tarde (hora peruana). Será la octava edición de los premios desde el 2016 cuando se separó del Balón de Oro de France Football. ¿El favorito? Según las últimas informaciones se indica que Erling Haaland se perfila como el ganador después de conseguir grandes éxitos con Manchester City.

El también goleador de la Selección de Noruega fue una sensación en su primera temporada con los 'cytizens': ganador de la Premier League, Copa y Champions League. Además marcó récord en goles en un mérito individual apoyado en un funcionamiento colectivo de su equipo dirigido por Pep Guardiola.

También se encuentran en la lucha, Kylian Mbappé de París Saint Germain (PSG) y Lionel Messi. El astro argentino aparece entre los tres nominados a mejor jugador. Su elección no está exenta de polémica.

Este premio cubre el período entre el 19 de diciembre de 2022 -un día después de la final del Mundial- y el 20 de agosto de 2023. Es decir, en este período, Messi ha cosechado una Ligue 1, fue máximo asistente en el equipo parisino en la liga francesa y fichó por el Inter de Miami de la MLS, donde logró una Leagues Cup, su primer título en Estados Unidos.

¿Dónde serán los Premios The Best?

Tras tres ediciones virtuales por la pandemia y un año en Milán, los The Best vuelven a Londres, donde se celebraron los eventos de 2017 y 2018, pero con cambio de escenario; del London Palladium se pasa al Apollo, sede habitual de conciertos y donde han tocado artistas como Queen, Black Sabbath, Iron Maiden, Bruce Springsteen y David Bowie.



Con capacidad para unos 5.000 espectadores y situado a la orilla del Támesis y no muy lejos de Stamford Bridge y Craven Cottage, el Apollo recibirá a los mejores del mundo en el que puede ser el último gran premio de la carrera de Leo Messi.

La transmisión llegará por la señala de la FIFA+ desde Londres. De igual manera, podrás encontrar todas las incidencias de esta ceremonia en la web de RPP.pe.

Categorías de The Best:

Premio The Best Jugadora de la FIFA

Premio The Best Jugador de la FIFA

Premio The Best Entrenador de la FIFA

Premio The Best Entrenadora de la FIFA

Premio The Best Arquero de la FIFA

Premio The Best Arquera de la FIFA

Premio Puskás de la FIFA

Premio al Fanático de la FIFA

Premio Fair Play de la FIFA

FIFA FIFPRO 11 ideal de mujeres

FIFA FIFPRO 11 ideal de hombres

