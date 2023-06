¡Lionel Messi a la MLS! El argentino confirmó que jugará en el Inter Miami y no volverá al Barcelona

Lionel Messi hizo oficial su nuevo destino. El 'crack' argentino dio a conocer este miércoles que el Inter Miami de la MLS será el próximo equipo al que defenderá tras poner punto final a su etapa en el PSG, descartando así su regreso al Barcelona, el interés de Arabia Saudita y cerrando así su ciclo en el fútbol europeo.

En entrevista con 'Sport', Lionel Messi aclaró el panorama de su futuro, donde anuncia que ya dio su palabra al Inter Miami de los Estados Unidos y explicó sus razones para no retornar al Barcelona, recordando el episodio de su salida en 2021, cuando ya Joan Laporta estaba en la presidencia azulgrana.

"Tomé la decisión de que voy a ir a Miami. Todavía no lo tengo cerrado al cien por cien. Me faltan algunas cosas pero decidimos continuar el camino", dijo el siete veces ganador del Balón de Oro.

Leo Messi, próximo a cumplir 36 años, continuará su carrera en la Major League Soccer, dejando atrás el 'Viejo Continente' de donde señaló que manejó propuestas. Asimismo, cierra su etapa en la Champions League, del cual es el segundo máximo goleador histórico y poseedor de cuatro campeonatos.

"Tuve ofertas de otros equipos europeos, pero ni siquiera las evalué porque mi idea era ir a Barcelona y si no salía lo del Barcelona, analizándolo, pues salir del fútbol europeo y mucho más después de haber ganado el Mundial, que era lo que me faltaba para cerrar mi carrera por este lado y vivir la Liga de Estados Unidos de otra manera y disfrutando mucho más del día a día, pero con la misma responsabilidad de querer ganar y de hacer las cosas bien siempre pero con más tranquilidad", indicó el rosarino.

Suscríbete a nuestro canal RPP Deportes en YouTube y disfruta del contenido deportivo del Perú y el mundo.

Lionel Messi disputó 74 partidos y anotó 32 goles en dos años con el PSGFuente: PSG

¿Por qué Messi no regresó al Barcelona?

Lionel Messi jugó las dos últimas temporadas en el PSG, club al cual llegó después de dejar el Barcelona, que era hasta entonces el único elenco al que había representado. El atacante afirmó que pensó retornar al cuadro de la Ciudad Condal, pero dio sus razones para finalmente desistir de esa opción.

“Obviamente que tenía muchas ganas, mucha ilusión de poder volver, pero, por otro lado, después de haber vivido lo que viví y la salida que tuve, no quería volver a estar otra vez en la misma situación: esperar a ver qué iba a pasar y dejar mi futuro en mano de otro, por así decirlo de alguna manera. Quería tomar mi propia decisión, pensando en mí, en mi familia”, expresó el futbolista.

Barcelona buscaba estrategias económicas que dependían de la aprobación de LaLiga para poder fichar como agente libre a Messi, no obstante, optó por no atravesar el escenario que aún dependía de la salida de varios elementos del Barça.

“Si bien escuché que se decía que LaLiga había aceptado todo y que estaba todo bien para que volviera, todavía faltaban muchísimas otras cosas que debían darse. Escuché que tenían que vender jugadores o bajar sueldo a jugadores y la verdad es que yo no quería pasar por eso, ni hacerme cargo de obtener algo que tuviera que ver con todo eso. Ya se me acusó de muchísimas cosas que no fueron ciertas en mi carrera en el Barcelona y ya estaba un poco cansado, no quería pasar por todo eso. Y bueno, la vez que me tuve que ir también LaLiga había aceptado que me inscriban y al final no se pudo hacer", manifestó.

Lionel Messi ha ganado 38 títulos en su carrera profesional | Fuente: Sport

Adiós, Europa: Lionel Messi a la MLS

Lionel Messi jugó un total de 853 partidos en el fútbol europeo a nivel de clubes. Sus registros son espectaculares: 704 goles y 303 asistencias. Es el máximo artillero histórico en las ligas ‘top’ de Europa, máximo asistente histórico, cuenta con 38 títulos colectivos. En rendimiento individual obtuvo 8 Pichichis, 7 Balones de Oro, 6 Botas de Oro, todos estos reconocimientos los ganó más que cualquiera, además de compartir con Cristiano Ronaldo y Robert Lewandowski dos premios The Best.

“Tenía miedo a que volviera a pasar lo mismo y tenía que andar la corrida también como pasó, que me tuve que venir acá a París a estar en un hotel mucho tiempo con mi familia, con mis hijos yendo al colegio y todavía estando en el hotel... Quería tomar mi propia decisión y por eso fue un poco que no se dio mi vuelta al Barça. Si bien me hubiese encantado, no se pudo. También estoy en un momento donde quiero salir un poco del foco, pensar más en mi familia. Estuve dos años que a nivel familiar estaba tan mal yo que no lo disfrutaba. Tuve el mes ese que fue espectacular para mí por haber ganado el Mundial, pero sacando eso fue una etapa difícil para mí. Quiero volver a reencontrarme con el disfrute, con disfrute de mi familia, de mis hijos, del día a día... Y por eso fue un poco la decisión de no darse lo de Barcelona”, finalizó Lionel Messi.

Inter Miami será el tercer equipo en la carrera de Lionel MessiFuente: Instagram: leomessi

NUESTROS PODCASTS

Keiko Fujimori: De los cócteles al juicio

La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, se encuentra a un paso de enfrentar un juicio oral por presunto lavado de activos y otras presuntas irregularidades relacionadas con los aportes a sus campañas presidenciales en los años 2011 y 2016. El Poder Judicial ya dispuso una serie de medidas para asegurar su permanencia en esta etapa procesal que incluye a más de 30 personas.