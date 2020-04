Óscar Ruggeri y sus cuatro argumentos por los que Maradona es mejor que Messi | Fuente: AFP

Entre unos de los debates incansables en el fútbol de hoy está la comparación entre Diego Maradona y Lionel Messi, ya sea por la técnica, los logros obtenidos o el éxito con la selección de Argentina. Al respecto, Óscar Ruggeri parece tenerlo muy claro.

Ruggeri, ex compañero de Diego en el Mundial de México 86 e Italia 90, no titubea cuando le hacen la pregunta sobre quién es mejor. Para él, Maradona no es mejor ligeramente, sino en todo sentido y brindó sus cuatro razones en el programa 90 minutos de Fox Sports.

La primera se refirió a la popularidad: "Con él fuimos a África, a Costa de Marfil y yo decía 'Aca ¿qué van a venir los hinchas?'. Y en el aeropuerto estaba lleno de gente. Terrible. Diego generaba cosas increíbles, rompían los restaurantes, se tiraban por las ventanas para poderlo tocar", dijo el 'Cabezón'.

La segunda fue por el camino de la disciplina para entrenar: "En un entrenamiento, Diego era el primero. No solo se entrenaba con nosotros, sino que a la tarde volvía a entrenarse de la misma manera o más fuera para estar mejor. Yo creo que en personalidad, en todo, Diego es superior", precisó.

Otro detalle que para Ruggeri es fundamental pasa por cómo se juega el fútbol hoy en día: "A Messi le tocó jugar en una etapa en la que los árbitros lo cuidan muchísimo. No pueden ni acercarse, le tocan camiseta y cobran amarilla. A Diego lo marcaban asesinos en serie. Le pegaban y ni amonestaban. Esa es otra ventaja: Messi encara y los otros se van para atrás", argumentó.

Incluso, en este punto se detuvo a recordar la marcación del peruano Luis Reyna y reflexionó: "¿Viste que lo marcaran a Messi como lo marcó (Luis) Reyna en Perú? ¿Cuánto dura Reyna hoy en la cancha?".

Por último, el cuarto argumento lo dijo desde su pasada experiencia como zaguero: "La potencia que tenía Diego cuando se ponía enfrente, con la pelota quieta y te arrancaba de pronto, no había defensor que le sacara la pelota o que lo pudiera correr", finalizó Ruggeri, sin embargo, elogió a Lionel Messi y sostuvo que es el mejor futbolista en la actualidad.