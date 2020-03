"Si Messi no es campeón del mundo, el fútbol será injusto" | Fuente: Twitter

Oscar Ustari, exarquero de la Selección de Argentina y actualmente en Pachuca de México, aseguró que su amigo Lionel Messi tiene que ganar una copa del mundo para que haya justicia en el fútbol.

"Me acuerdo que en la Copa América del 2011, yo me estaba recuperando de la rodilla y cuando pierden me fui a verlo al predio de Ezeiza y lo vi como nunca lo había visto, destrozado. No tengo dudas que si Messi no es campeón del mundo, el fútbol va a ser injusto", dijo el golero de 33 años en diálogo con Super Mitre Deportivo.

Finalmente se mostró en contra de quienes ponen en duda el compromiso de Lionel Messi con la Selección de Argentina. "Poner en duda a Messi es una barbaridad, las cosas te pueden salir o no, pero yo si te puedo decir que lo vi llorando como un nene por lo que pasaba en la selección. Es muy difícil estar en los pantalones de él", finalizó.