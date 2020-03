Ezequiel Schelotto: "Me comuniqué con Jorge Sampaoli, pero vi el Mundial desde mi casa" | Fuente: AFP

Aprovechando la cuarentena, muchos futbolistas alrededor del mundo invierten su tiempo en redes sociales y parte de eso se trata de responder preguntas. A través de esto, un jugador argentino confesó lo cerca que estuvo de jugar el Mundial Rusia 2018.

Se trata del lateral derecho Ezequiel Schelotto, actual jugador del Brighton, quien tuvo un mano a mano con TNT Sports vía Instagram y no dudó en confesar que esperó su convocatoria hasta el final.

"Me comuniqué con Jorge Sampaoli, es verdad, no tengo pelos en la lengua. Estuve cerca, es verdad", afirmó el argentino de 30 años. Asimismo, agregó: "Fue un rumor al inicio, pero luego pasó a ser cierto".

Sin embargo, a pesar de las expectativas que tuvo aquella vez, no logró concretarse: "Me dijo que estaba en carpeta, me había visto porque faltaba un lateral derecho, pero luego eligió a otro. El Mundial lo terminé viendo desde casa", indicó el ex futbolista de Banfield.

Al respecto, sostuvo que la noticia la asumió "con mucha bronca, como le pasaría a cualquiera" y que, si bien le dijeron que en equipos de Argentina tendría más chance de vestir la 'albiceleste', prefiere seguir en el fútbol inglés: "Tengo una mujer y una hija. Tengo familia, no tengo la opción de elegir solo yo", agregó.

Finalmente, se refirió a Marcelo Gallardo: "Me gustaría ser dirigido por él, pero eso no quiere decir que quiera jugar en River Plate, puede ser en otro lado. ¿Quién no querría tener a semejante técnico? Acá, en Europa, se habla muchísimo de él. No hace falta que lo diga yo si ya lo dijo Guardiola', precisó.