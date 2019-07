Pep Guardiola y Phil Foden. | Fuente: AFP

El entrenador de Manchester City, Pep Guardiola, sorprendió al designar al jugador más talentoso que ha visto en su carrera, ya que no eligió al crack argentino Lionel Messi, a quien dirigió en el FC Barcelona.

Se trata de la ‘perla’ inglesa de 19 años Phil Foden, quien milita en el City. "Es un jugador en proyección. Es un distinto, es algo extraño de explicar”, sintetizó Pep sobre el joven jugador.

“Es el jugador más talentoso que he visto en mi carrera como jugador y entrenador”, agregó Guardiola, quien no escatimó elogios por una de las últimas revelaciones del fútbol mundial.

Guardiola además se refirió a los reclamos de la hinchada de Manchester City, que señalan que Foden debe contar con más minutos en el campeón de la Premier League.

"Tiene todo lo necesario para convertirse en uno de los mejores jugadores, no solo de Inglaterra. Pero solo tiene un problema: su entrenador no siempre lo pone en el once inicial. Merece más minutos, pero él sabe bien en que equipo juega y que tiene mucha competencia. No es fácil, pero es de mente abierta, trabaja duro y sabe lo mucho que le aprecio”, culminó.

Phil Foden la nueva estrella del fútbol inglés. | Fuente: EFE