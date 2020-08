Lionel Messi se inició en el Club Abanderado Grandoli. | Fuente: Club Abanderado Grandoli

Club Grandoli se ubica en el sur de la ciudad de Rosario en Argentina y es conocido mundialmente por ser el primer equipo donde Lionel Messi se inició en el fútbol. El presidente de esta humilde institución, David Treves, se refirió sobre la 'Pulga' en entrevista con el programa Fútbol como Cancha de RPP Noticias.

"Los chicos ingresan a nuestro club con 4 o 5 años y se retiran a las 12 años. Es de un barrio de la zona sur de Rosario. Conozco a Lionel Messi desde muy chiquito, ahí también jugaron sus hermanos", señaló Treves.



"Rodrigo, el hermano de Messi, jugaba muy bien. Luego le perdí el rastro, jugaba muy bien, pero de ahí a decir que jugaba mejor que Lionel es osado", agregó.

Cuando se le consultó si era verdad que Lionel Messi estaba pendiente del Club Grandoli, sostuvo que: "No. Ellos a nosotros no nos visitaron nunca. Desde que se fueron del club ellos no nos han visitado. Yo tuve un contacto con Lionel muchos años atrás, quedamos que iban a venir y al final nunca se dio, nunca estuvieron cercanos a nosotros ni han colaborado con el club. Eso es mentira si han dicho eso", culminó.

Como se sabe, Messi se enroló tiempo después a Newell's. Tras destacar en la 'lepra', Barcelona se fijó en el crack mundial cuando tenía 13 años.

Lionel Messi anunció el martes pasado vía burofax sus deseos de no jugar con Barcelona la temporada 2020-2021.