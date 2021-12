Lionel Messi y Kylian Mbappé estarán ante Mónaco | Fuente: AFP | Fotógrafo: FRANCK FIFE

PSG, líder destacado de la Ligue 1, cierra este domingo, 12 de diciembre, el año en el Parque de los Príncipes, donde no ha perdido ningún partido, pero donde encadena dos empates competitivos.



Mauricio Pochettino aseguró que pese a la ventaja en la liga y a que el principal objetivo del club es la Champions League no olvidan esta competición.



El técnico de la PSG reconoció que, pese a que los resultados son buenos, el juego del equipo debe mejorar.



Para el duelo contra el Mónaco, el técnico argentino aseguró que alineará un equipo parecido al del pasado compromiso de Champions League frente al Brujas, aunque no podrá contar con Nuno Mendes, que sufrió una contusión en ese partido.



Tampoco estará Neymar, que prosigue su recuperación, ni el defensa Presnel Kimpembe, que sufre dolores abdominales. Al igual que Sergio Ramos.

¿Cuándo y a qué hora juega PSG vs Mónaco?

PSG vs Mónaco chocarán en duelo vibrante el domingo, 12 de diciembre. La contienda entre ambas escuadras está pactada a las 2:45 p.m. (hora peruana) y tendrá lugar en el estadio Parque de los Príncipes.

¿Dónde y cómo ver EN VIVO el PSG vs Mónaco?

El partido EN DIRECTO será transmitido por Star+. El minuto a minuto del partido lo tendrás en la web de RPP.pe

Horarios en el mundo: PSG vs Mónaco

México: 1:45 p.m.

Perú: 2:45 p.m.

Colombia: 2:45 p.m.

Ecuador: 2:45 p.m.

Bolivia: 3:45 p.m.

Venezuela: 3:45 p.m.

Argentina: 5:45 p.m.

Uruguay: 5:45 p.m.

Chile: 5:45 p.m.

España: 8:45 p.m.