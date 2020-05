Lautaro Martínez elogiado por Messi. | Fuente: AFP

Más cerca que nunca. Así se encuentra el posible fichaje de Lautaro Martínez a Barcelona, luego que el capitán del cuadro azulgrana Lionel Messi elogió a su compatriota en una entrevista con Mundo Deportivo.

Messi admitió que no sabe si el atacante del Inter de Milán llegará a Barcelona en el próximo mercado de fichajes. “Si te soy sincero no sé muy bien si hubo o hay negociaciones ahora mismo por él, no tengo ni idea", sostuvo.

Sin embargo, eso no fue impedimento para que el astro argentino de 32 años calificara al 'Toro' Martínez en un delantero "impresionante y completo".

"Creo que ya lo comenté, que Lautaro es un delantero impresionante, sobre todo porque yo creo que es un punta muy completo: es fuerte, regatea bien, tiene gol, sabe proteger la pelota... Pero bueno, habrá que ver qué pasa finalmente con él y con otros nombres que suenan”, manifestó Messi.

El exjugador de Racing Club de 22 años es una de las sensaciones del fútbol europeo y su cláusula de rescisión estaría valorizado en 111 millones de euros.

Por su parte, La 'Pulga' volvió a los entrenamientos con Barcelona después de más de 50 días de cuarentena y ahora espera que en las próximas semanas se reanude LaLiga y la Champions League.