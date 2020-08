Lionel Messi comunicó al Barza que no quiere seguir. | Fuente: AFP / ESPN FC Argentina

Este martes, Lionel Messi comunicó a la directiva del Barcelona que no quiere seguir en el club. El tema no es tan sencillo pues, aunque el atacante se basa en una cláusula que le permitía rescindir a un año de finalizar su contrato, esta tenía como fecha límite el mes de junio.

De todas formas, se dice que la idea sería argumentar la postergación con el retraso del fin de temporada ocasionado por la pandemia. Sea como sea, el tema dio que hablar porque el crack argentino comunicó su decisión vía burofax.

Por la noche, ESPN de Argentina publicó en su cuenta de Twitter una captura del supuesto comunicado que Lionel Messi hizo llegar a Josep María Bartomeu y la junta directiva asociada del Barcelona.

Este es el texto del supuesto burofax:

"Por medio de la presente, yo Lionel Andrés Messi Cuccittini, con DNI (zona cubierta), solicito que se proceda a romper el contrato de prestración laboral que ocupo actualmente en su distinguido club, amparándose en la cláusula número 24 que me permite disponer de esta facultad.

Agradezco todas las oportunidades de crecimiento personal y preparación profesional que se me brindaron durante el tiempo laborado. Aprendizajes que me permitieron consolidar mi perfil técnico y humano; pero motivos personales me (zona cubierta) esta difícil decisión que espero sea tomada de la mejor manera por la dirección de este club".