Luis Suárez llegó a Barcelona en el año 2014. | Fuente: AFP

En las últimas horas, el Barcelona ha vivido un terremoto interno. No solo porque se conoció que Ronald Koeman se comunicó con algunos jugadores para decirles que no seguirían, entre ellos Arturo Vidal y Luis Suárez, sino porque este martes se supo que Lionel Messi dijo al club que no quería seguir en el club.

La posible salida del argentino, por supuesto, ocasionó caos. Y las redes sociales no fueron ajenas. Carles Puyol publicó en su Twitter "Respeto y admiración, Leo, Todo mi apoyo, amigo", y Luis Suárez respondió con íconos de aplausos.



Pero no quedó ahí. Por la noche, el hermano del delantero uruguayo se lanzó con todo en su cuenta personal. "Se puso bueno esto y se pondrá mejor", escribió Paolo Suárez, junto a dos emojis: uno sonriendo y otro haciendo el gesto de silencio.

Si bien no se refiere específicamente a los problemas que atraviesa el Barcelona, los usuarios dan por hecho que es así. Y, por cierto, los hinchas culés no lo tomaron nada bien, pues consideran que nadie los tiene en consideración.