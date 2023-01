Lionel Messi fue dirigido por Diego Maradona en Sudáfrica 2010. | Fuente: EFE

Lionel Messi alzó la Copa del Mundo el 18 de diciembre en Qatar. Una jornada histórica para el siete veces ganador del Balón de Oro, aunque este lunes lamentó que Diego Maradona no haya estado presente luego de la victoria ante Francia.



"Me hubiese gustado que me entregue la copa. Si hubiese estado, me la hubiese entregado él. Pero si no que todo esto, que vea Argentina campeón del mundo, con lo que él amaba la selección... Hubiese sido muy linda esa foto con Diego también", declaró el capitán de la Selección de Argentina en una entrevista con una cadena de radio.

En una entrevista concedida al locutor Andy Kusnetzoff, de la emisora Urbana Play FM, desde su casa en París, Messi dijo que Maradona, campeón del mundo en 1986, seleccionador argentino entre 2008 y 2010 y fallecido en 2020, "desde arriba estaba empujando" para que la Albiceleste ganara en Mundial en Qatar.



"Creo que de arriba tanto él (Diego) como mucha gente que me quiere y quiere el bien para mí hacía fuerza no solo para esto, sino para todo en general", dijo el actual capitán de la Albiceleste, que recordó la canción "Muchachos", del grupo argentino La Mosca Tsé-Tsé, convertida en himno oficioso del equipo argentino en Qatar, que también alude a Maradona.



Argentina campeón tras 36 años

La Selección de Argentina se proclamó campeona del mundo en Qatar, tras imponerse a Francia en la tanda de penales tras el empate 3-3 en los 120 minutos de juego.



La Albiceleste sumó así su tercera estrella, después de los dos títulos firmados en Argentina 1978 y en México 1986.



Suscríbete a nuestro canal RPP Deportes en YouTube y disfruta del contenido deportivo del Perú y el mundo.







Lionel Messi con la Copa del Mundo entre sus compañeros. | Fuente: Instagram Lionel Messi

Messi se arrepiente sobre viral reacción en Mundial, "¡Qué mirás, bobo!"

Lionel Messi alzó por primera vez la Copa del Mundo en su carrera luego del triunfo de la Selección de Argentina ante Francia en la final de Qatar 2022. El astro argentino brilló con luz propia y pasó inolvidables momentos en tierras árabes, aunque este lunes reconoció que se arrepiente de su comportamiento tras los cuartos de final.

El '10' de la Albiceleste ha concedido su primera entrevista como campeón del mundo. Admitió que se arrepiente de su cruce de palabras con el delantero neerlandés Wout Weghorst, a quien le dijo ¡Andá para allá, bobo!, ¡andá para allá!” a pesar de que tenía al frente las cámaras de televisión.

Messi indicó en conversación con Andy Kusnetzof, por Urbana Play, que "no lo pensé, salió en el momento. Sí que sabía todo lo que habían comentado antes del partido, lo que él (Van Gaal) había comentado. Incluso algunos de mis compañeros me decían 'Viste lo que dijo', a propósito. Y bueno, cuando termina todo eso no me gusta eso que hice, no me gusta el 'andá para allá' y todo eso", declaró.





NUESTROS PODCASTS

¿Qué influencia tienen los pensamientos positivos o negativos a la hora de dormir?

Los problemas del sueño son generalizados, particularmente en los adultos mayores. Gran parte del trabajo examina los factores psicológicos que afectan negativamente al sueño; menos estudios examinan aquellos con un efecto positivo.