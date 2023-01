Lionel Messi fue el mejor jugador de Qatar 2022. | Fuente: AFP

Lionel Messi alzó por primera vez la Copa del Mundo en su carrera luego del triunfo de la Selección de Argentina ante Francia en la final de Qatar 2022. El astro argentino brilló con luz propia y pasó inolvidables momentos en tierras árabes, aunque este lunes reconoció que se arrepiente de su comportamiento tras los cuartos de final.

El '10' de la Albiceleste ha concedido su primera entrevista como campeón del mundo. Admitió que se arrepiente de su cruce de palabras con el delantero neerlandés Wout Weghorst, a quien le dijo ¡Andá para allá, bobo!, ¡andá para allá!” a pesar de que tenía al frente las cámaras de televisión.

Messi indicó en conversación con Andy Kusnetzof, por Urbana Play, que "no lo pensé, salió en el momento. Sí que sabía todo lo que habían comentado antes del partido, lo que él (Van Gaal) había comentado. Incluso algunos de mis compañeros me decían 'Viste lo que dijo', a propósito. Y bueno, cuando termina todo eso no me gusta eso que hice, no me gusta el 'andá para allá' y todo eso", declaró

El jugador argentino de PSG dijo que se dejó llevar por el momento. "Uno reacciona como reacciona, pero no estaba nada pensado. Se fue dando. No me gusta dejar esa imagen, pero son cosas que pasan también".



Messi campeón del mundo

Lionel Messi consiguió un excelente nivel y fue elegido como el mejor jugador en Qatar 2022. Sumó siete goles que fueron claves para que Argentina vuelva a ganar un Mundial tras 36 años.

Suscríbete a nuestro canal RPP Deportes en YouTube y disfruta del contenido deportivo del Perú y el mundo.







Lionel Messi anotó 7 goles en el Mundial Qatar 2022. | Fuente: AFP

Subastarán una camiseta autografiada de Lionel Messi

Una camiseta autografiada por el futbolista argentino Lionel Messi, que le regaló a la actriz y presentadora de televisión Mirtha Legrand un mes y medio después de que la Albiceleste alzara la Copa del Mundo, será subastada este lunes en una gala benéfica a favor de un hospital de niños.



La diva argentina contó a los medios que decidió subastar la camiseta, que obtuvo tras conversar con la madre de Messi, Celia Cuccittini, en una tradicional gala de beneficencia de una fundación de la que es madrina honoraria.



La subasta de la camiseta, con un precio base de 500 mil pesos (2.700 dólares) se hará en la XXIII Cena de Gala Solidaria de FUNDAMI a total beneficio del Hospital Materno Infantil Victorio Tetamanti de la ciudad de Mar del Plata, a unos 400 kilómetros de la capital argentina.



La puja tratará de sacar provecho de la alegría colectiva de los argentinos tras haber ganado el pasado 18 de diciembre la Copa del Mundo en Qatar y de que el amor y admiración por Messi está más fuerte que nunca.





NUESTROS PODCASTS

¿Qué influencia tienen los pensamientos positivos o negativos a la hora de dormir?

Los problemas del sueño son generalizados, particularmente en los adultos mayores. Gran parte del trabajo examina los factores psicológicos que afectan negativamente al sueño; menos estudios examinan aquellos con un efecto positivo.