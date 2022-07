Lionel Messi y Antonela Rocuzzo | Fuente: Instagram

Los equipos ya vienen iniciando pretemporada y, por su parte, Lionel Messi terminó de disfrutar sus vacaciones junto a su familia para volver a París y ponerse bajo las órdenes del PSG. Asimismo, el delantero argentino aprovechó volver a la capital francesa para dar un paseo junto a su esposa Antonela Rocuzzo.

Asi fue registrado a través de la cuenta de Instagram de Antonela Rocuzzo, quien decidió inmortalizar un momento junto a Lionel Messi y teniendo como fondo el Arco del Triunfo de París.

Como se conoce, el conjunto parisino jugará un encuentro amistoso en su centro de entrenamiento este viernes 15 de julio contra Quevilly y luego viajarán a Asia para disputar otros tres encuentros de preparación entre el 20 y 25 de julio contra los equipos Kawasaki Frontale, Urawa Reds y Gamba Osaka.

Por otro lado, Messi y el resto del PSG jugará la Supercopa de Francia ante Nantes este 31 de julio. Asimismo, el 6 de agosto debutarán en la Ligue 1 ante Clermont por la fecha 1.

Entre la pretemporada de Paris Saint Germain, un jugador que no todavía no se ha unido al resto de sus compañeros y que hasta el momento es duda para el resto de la temporada es Mauro Icardi, quien todavía no ha resuelto su situación con el club.