Lionel Messi reveló quién fue el mejor jugador de todos los que vio | Fuente: AFP

El astro de la Selección de Argentina Lionel Messi fue cuestionado sobre el mejor jugador que había visto jugar en el campo de juego. La 'Pulga' no dudó en reconocer al fenómeno Ronaldo Nazario y explicó el por qué de su decisión.

“Ronaldo era un fenómeno, para mí fue el mejor de todos los que vi jugar, fue impresionante”, declaró Messi en una entrevista con el medio televisivo aregentino TyC Sports.

Por otro lado, la estrella de Barcelona mencionó también al brasileño Ronaldinho, y dijo que fue su mejor socio al igual que lo está siendo Luis Suárez. "Ronaldinho me apadrinó, me hizo sentir cómodo y que me soltara. Adentro de la cancha me encantaba y lo buscaba siempre pero jugamos muy poco tiempo juntos. Con Luis (Suárez) hace cinco años que jugamos juntos. Con más partidos te vas conociendo más, jugás de memoria”, agregó.

Lionel Messi debutó en Barcelona en el 2003 cuando Ronaldinho defendía los colores del club catalán. Ambos futbolistas compartieron vestuario por cinco temporadas consecutivas donde ganaron dos ligas, dos copas y una Champions League.