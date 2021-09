Barcelona ante el Bayern Munich. | Fuente: AFP

Barcelona perdió 3-0 ante Bayern Munich en el mismísimo Camp Nou. Sin embargo, el entrenador azulgrana Ronald Koeman puso paños fríos a la derrota en Champions League e incluso recordó que con Lionel Messi, Antoine Griezmann y Luis Suárez, su equipo perdió 8-2 ante el cuadro alemán en Lisboa en 2020.

"Yo soy más realista que oportunista, hace más de un año el Barza perdió 8-2 contra el Bayern jugando con Messi, Suárez y Griezmann. En cambio, el otro día acabamos jugando el partido con muchos jugadores jóvenes"", declaró Koeman en conferencia de prensa.

Koeman, además, mostró su molestia tras ser consultado sobre su cuestionada permanencia den Barcelona. "Hay cosas exageradas. No puede ser que tenga que contestar preguntas antes del partido del Bayern sobre si voy a renovar un año más el contrato y ahora seguramente me preguntéis por si tengo miedo respecto a mi futuro. Creo que esto no es normal", agregó.

Koeman y su continuidad en Barcelona

"No sé si mi cargo está en juego porque no me han dicho nada sobre este tema. Tengo que pensar en el partido porque las demás cosas no están en mi mano", puntualizó.

Barcelona recibirá a Granada el lunes 20 de setiembre por la fecha 5 de LaLiga.





