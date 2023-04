Lionel Messi se retiró de Barcelona a mediados del 2021. | Fuente: AFP

Ronald Koeman analizó la actualidad de Barcelona, club donde es considerado como uno de los mejores futbolistas de la historia. El actual seleccionador de los Países Bajos se refirió a la posible vuelta de Lionel Messi, que acaba contrato con París Saint Germain (PSG) el 30 de junio próximo.

"El Barça es su casa, es donde debe estar. Todavía veo a Leo jugar con otra camiseta y me extraña. No fue bueno que la junta dejara que Messi se fuera del Barcelona", apuntó Koeman que tuvo la oportunidad de dirigir a Messi en el Barza.

"Messi sigue siendo el mejor jugador del mundo, así que el que lo tenga en su equipo, va a ser más fuerte", apuntó Koeman, quien recuerda como "un día malísimo" el de la marcha del crack de Rosario.

A su vez, espera que Barcelona vuelva a competir con los clubes más importantes de Europa en la próxima edición de la Champions League. "Ojalá pueda competir la próxima temporada con los equipos grandes", dijo.

Aún recuerda su salida de Barcelona

Y es que a Koeman, aún le duele cómo lo despidieron también a él del Barza: "¿Tomarme un café con Laporta? Buff... me costaría. No quiero hablar del pasado. Yo ahora soy entrenador de Holanda y sigo con mi vida. Lo que pasó me hizo daño, pero el daño se pasa con el tiempo".



Eso sí, el técnico neerlandés aseguró haber notado que, en su país, "la gente piensa diferente del Barza", que ha perdido imagen "por las cosas que están pasando en el club últimamente", dejando entrever que la actual gestión de la junta no va en la dirección correcta.





Koeman: "Xavi es un entrenador muy bueno para este Barza"

El exentrenador de Barcelona Ronald Koeman defendió este miércoles la continuidad de Xavi Hernández en el banquillo del conjunto azulgrana y se mostró partidario de su renovación porque está a punto de ganar LaLiga.



"Creo que el equipo está mejorando, han fichado jugadores... Xavi ha sido un jugador de mucha categoría de este club, está en su casa y es un entrenador muy bueno para este Barça. Además, en los pocos momentos que he tenido la oportunidad de hablar con él, me ha parecido muy respetuoso y muy trabajador. Si gana LaLiga, es normal que lo renueven", argumentó Koeman.



El exjugador del mítico Dream Team presentó este miércoles, en el Club de Golf Barcelona, la tercera edición de la Koeman Cup, un torneo benéfico de golf que organiza como embajador de la Cruyff Foundation y que se disputará el 6 y 7 de junio. Y aprovechó el acto para repasar la actualidad de la entidad azulgrana.





