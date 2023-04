Messi y Lewandowski se enfrentaron en la fase de grupos del Mundial Qatar 2022 | Fuente: EFE | Fotógrafo: Friedemann Vogel

Todos sueñan con el regreso del ‘10’. Robert Lewandowski manifestó su deseo de jugar la próxima temporada en el Barcelona con Lionel Messi, ya que cree que sigue siendo "parte del Barça" y consideró que necesitan a jugadores como el argentino para seguir creciendo en esta nueva era azulgrana.

"Messi siempre será parte del Barça. Si vuelve, no solo para los fans, también para los jugadores, sería impresionante. Su sitio está aquí, en Barcelona. No sé qué va a pasar, aunque espero que podamos jugar juntos la próxima temporada, necesitamos a este tipo de jugadores", manifestó el polaco sobre el actual futbolista del PSG, quien termina su contrato con los parisinos el próximo 30 de junio.

Robert Lewandowski tiene 17 goles con Barcelona en LaLiga | Fuente: AFP

¿Lionel Messi vuelve a Barcelona?

Los días de Lionel Messi en París están por concluir. Pese a que el PSG le hizo una oferta de renovación, el rosarino no ha dado respuesta. Una buena señal para el Barcelona, que confía en que dicho detalle represente que el campeón del mundo evalúa retornar a Cataluña.

Barcelona está haciendo números para que todo cuadre. El club necesita conseguir margen salarial para poder, después, inscribir futbolistas. No están descartadas las ventas en el próximo mercado de Ansu Fati, Ferran Torres y el brasileño Raphinha.

El Barça no avanzará en las negociaciones por Lionel Messi hasta tener el 'Fair Play Financiero' ajustado, dado que no quieren ofrecer algo que después no puedan cumplir.

El rendimiento de Lewandowski con Barcelona

Robert Lewandoswki aseguró sobre su primera campaña como azulgrana que no pudo ser perfecta. El ‘9’ polaco firmó por el elenco español en este curso tras poner punto final a su ciclo en Bayern Munich.

"No puedes cambiarlo todo de un día para el otro. En la primera temporada quizás no hemos estado perfectos cada partido. Hay muchos jugadores nuevos, hemos tenido mala suerte con las lesiones, sobre todo en los partidos más importantes, y lo hace más difícil", reconoció.

A nivel personal, aceptó que se espere más de él, pero cree que la falta de gol colectiva en el Barcelona se debe a muchos factores. "La gente siempre espera más goles, pero estoy convencido de que podemos jugar mejor en ataque. Estoy seguro de que marcaremos muchos goles", apuntó.

En lo que va de la temporada, donde el Barcelona ganó la Supercopa de España y es el principal candidato a ganar LaLiga, Robert Lewandowski cuenta con 25 goles en 33 partidos oficiales, siendo el máximo artillero en el torneo liguero de España (17).





