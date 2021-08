Lionel Messi y Ronald Koeman. | Fuente: AFP

El entrenador del Barcelona, Ronald Koeman, agradeció en las redes sociales la contribución de Lionel Messi al club y aseguró que "es difícil de asimilar" que el argentino no vaya a jugar más en el equipo azulgrana.



"Aún es difícil de asimilar que no jugarás más en el Barcelona. Gracias por todo lo que has hecho por el club, Leo. He disfrutado mucho la temporada que hemos trabajado juntos", escribió el neerlandés.



Koeman, que reaccionó a la marcha del delantero casi 48 horas después de que la salida se hiciera oficial, reveló que quedó "impresionado" por la "ética de trabajo y el deseo de ganar" de Messi.



"Esto te convierte en el mejor jugador del mundo. ¡Te deseo todo lo mejor a ti y a tu familia!", finalizó el entrenador.



Tras las explicaciones del presidente del Barza, Joan Laporta, y las despedidas en redes sociales de sus compañeros y de su técnico, Messi ofrecerá una rueda de prensa este domingo en el Camp Nou explicando detalles de su salida.

Lionel Messi cerca del PSG. | Fuente: Twitter

Hermano del emir de Qatar da por hecho fichaje de Messi en PSG

Lionel Messi está en el mercado. Tras no renovar con Barcelona, el astro argentino atrae las miradas del fútbol europeo. Y mientras el París Saint Germain (PSG) reconoce "trabajar para mejorar el equipo", el Manchester City asegura "por el momento" que no piensa en este fichaje galáctico.

Al día siguiente del sorprendente anuncio del adiós del ganador de seis Balones de Oro, que conmocionó al planeta fútbol, las réplicas del sismo siguen agitando el continente.

La pregunta del millón es la siguiente: ¿dónde aterrizará el rosarino, de 34 años, después de más de 20 años de fidelidad a un solo club, el Barza?

En este panorama, el destino de Messi parece acercarse a PSG. Un detalle importante que aumenta tal afirmación es la afirmación del hermano del emir de Qatar, Mohammed bin Hamad bin Khalifa Al Thani, quien asegura que las negociaciones llegaron a buen puerto.





NUESTROS PODCAST

Si estoy vacunado o vacunada contra la Covid-19, ¿puedo contagiarme y contagiar a otras personas?

Todas las vacunas aprobadas en el Perú son eficaces para evitar casos graves y fallecimiento por covid-19. Sin embargo, aún habiendo recibido ambas dosis de la vacuna, existe la posibilidad de contagiarse y contagiar a otros. ¿Qué sucede en específico con la variante Delta? ¿Las vacunas nos protegen del contagio de esta variante?