Cuando Lionel Messi recién empezaba a figurar en Barcelona, el astro brasileño Ronaldinho era la estrella del equipo. Desde entonces, 'Dinho' fue el ejemplo a seguir para la 'La Pulga'. Hasta ahora la buena relación se mantiene.

"Soy amigo de Leo, no somos de estar hablando todos los días, peor siempre que tenemos la posibilidad nos hablamos", comentó Ronaldinho, que hace una semanas jugó en el clásico de las leyendas entre Barcelona y Real Madrid.



En una transmisión de Twitch con el popular streamer español Ibai Llanos, Ronaldinho dijo que sintió feliz que Messi haya ganado la Copa América a pesar de la derrota de Brasil.

“Estoy triste porque Brasil perdió, pero muy feliz por Leo, faltaba esto para él, ganar algo con la selección. Entonces esto es algo que me dejó muy contento. Ver a los amigos felices es algo que me pone feliz a mí”.



Sobre el por qué solía sonreír en los terrenos de juego, sostuvo: “Desde pequeño, durante toda mi vida, siempre me gustó el fútbol y como tenía suerte de hacer lo que más me gustaba no tenía por qué no estar feliz”, culminó.





