Lionel Messi, delantero de Barcelona. | Fuente: EFE

Lionel Messi no quiere saber nada por el momento con su renovación en Barcelona, informó la Cadena SER, y en el cuadro azulgrana se prendieron las alarmas por la posible salida de su estrella en 2021.

Por su parte, el diario Marca extendió la noticia y afirma que Lionel Messi está realmente "enfadado" y con ello el Barcelona "tiembla" de cara a sus planes para renovar a la 'Pulga' el próximo año. Explicó que la molestia se inicia principalmente por el comportamiento de la dirigencia y las filtraciones en el vestuario.

"Messi no está contento. El jugador argentino no pasa por su mejor momento en el Barcelona y la culpa no es únicamente de la situación deportiva que atraviesa el equipo2, informó el medioa español.

"Es un secreto a voces que la relación del rosarino con la actual Junta Directiva no es buena. La colección de desencuentros con algunos de sus miembros es larga. Van desde la actitud del club en la rebaja salarial a las filtraciones sobre el vestuario", agregó.

Messi, que llegó al gol 700 de su carrera ante Atlético de Madrid, no ha podido lograr que el Real Madrid le arrebate a Barcelona el liderato de LaLiga Santander en las últimas fechas.