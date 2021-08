Sergio Agüero llegando a casa de Lionel Messi | Fuente: Cadena Cope

Esta semana ha sido una de las más difíciles para los hinchas de Barcelona por la confirmación del adiós de Lionel Messi, que el jueves pasado se confirmó que se irá del cuadro azulgrana después de 20 años como jugador.

Este sábado, la prensa española dio cuenta que Lionel Messi hizo una cena despedida e invitó a sus compañeros y amigos Gerard Piqué, Jordi Alba y Sergio Busquets, con quienes varios años como futbolista.

Asimismo, los hinchas a las afueras de la casa del '10' de la Selección de Argentina se emocionaron por la llegada del atacante Sergio Agüero, que llegó acompañado del youtuber y locutor Ibai Llanos.

Esta reunión se realizó a pocas horas de la conferencia de prensa que Messi dará el domingo, en el cual explicará los detalles de su salida de Barcelona. Y seguramente también dará a conocer cuál seá su próximo club.

La prensa francesa ya da por cerrado el fichaje de Lionel Messi a París Saint Germain (PSG), cuyo plantel ya cuenta con estrellas del calibre de Neymar, Kylian Mbappé, Ángel Di María, Sergio Ramos, Marco Verrati, Georginio Wijnaldum, entre otros.

Invitados de Lionel Messi. | Fuente: Cadena Cope

Mensaje de Koeman a Lionel Messi

El entrenador del Barcelona, Ronald Koeman, agradeció en las redes sociales la contribución de Lionel Messi al club y aseguró que "es difícil de asimilar" que el argentino no vaya a jugar más en el equipo azulgrana.



"Aún es difícil de asimilar que no jugarás más en el Barcelona. Gracias por todo lo que has hecho por el club, Leo. He disfrutado mucho la temporada que hemos trabajado juntos", escribió el neerlandés.



Koeman, que reaccionó a la marcha del delantero casi 48 horas después de que la salida se hiciera oficial, reveló que quedó "impresionado" por la "ética de trabajo y el deseo de ganar" de Messi.





NUESTROS PODCAST

Si estoy vacunado o vacunada contra la Covid-19, ¿puedo contagiarme y contagiar a otras personas?

Todas las vacunas aprobadas en el Perú son eficaces para evitar casos graves y fallecimiento por covid-19. Sin embargo, aún habiendo recibido ambas dosis de la vacuna, existe la posibilidad de contagiarse y contagiar a otros. ¿Qué sucede en específico con la variante Delta? ¿Las vacunas nos protegen del contagio de esta variante?