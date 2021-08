Lionel Messi deja a sus compañeros. | Fuente: Barcelona

Con ellos ganó más de una Champions League y en su momento tocaron la gloria. Lionel Messi dio este domingo una emotiva conferencia de prensa en el cual le dijo adiós al Barcelona, asegurando que hizo todo los esfuerzos para seguir como el '10' azulgrana.

Luego de sus declaraciones en la cual también dijo que aún no tiene definido sobre su futuro, aunque reconoció como una opción al París Saint Germain (PSG), Messi se dio tiempo para compartir algunos momentos con sus compañeros.

A través de sus redes sociales, Barcelona publicó dos fotos de Messi. Una de ellas aparece junto a sus compañeros. En la otra aparece solo luciendo las 35 copas que ganó en su exitosa etapa como futbolista azulgrana.

Gerard Piqué, Sergio Busquets, Jordi Alba, Sergi Roberto, Riqui Puig, Ansu Fati, Antoine Griezmann, Clement Lenglet, Samuel Umtiti, entre otros, son los que llegaron al auditorio del Camp Nou para decirle adiós a la 'Pulga'.

Barcelona anunció que el delantero argentino negoció con el club, pero explicaron que Messi se marcha debido a "obstáculos económicos y estructurales (normativa de LaLiga española)".

Lionel Messi destrozado: rompió en llanto

Un día que no esperó que llegaría. Lionel Messi entró emocionado al Auditorio 1899 en el Camp Nou y no pudo contener las lágrimas instantes previos al inicio de la conferencia de prensa donde anunció su despedida de Barcelona después de 20 años.

Messi se tomaba el rostro y se quebró en medio de sus excompañeros de Barcelona, con quienes compartió mil vivencias. Ellos y los periodistas aplaudieron a la 'Pulga' en este emocionante momento.

"Estos últimos días estuve pensando qué podía decir. La verdad es que no me salía nada. Estaba bloqueado, como lo sigo estando. Es muy difícil para mí, después de hacer toda mi vida aquí. No estaba preparado", señaló Lionel Messi que recordó el burogax que envió a mediados del 2020.

