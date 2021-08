Lionel Messi en PSG. | Fuente: EFE

Jorginho, jugador italiano catalogado como el principal rival de Lionel Messi en pos del Balón de Oro, no tiene en mente adjudicarse el codiciado trofeo que entrega la revista France Football al mejor futbolista del año. Así lo aseguró su compatriota y exjugador de Real Madrid, el controvertido Antonio Cassano.

Cassano, que se retiró del fútbol en 2018, reveló que tuvo una charla con Jorginho en sus vacaciones en las playas de Formentera (España). En esa circunstancia, la estrella de Chelsea ganador de la Champions League y Eurocopa 2021, le habló sobre la figura de París Saint Germain (PSG).

"Estaba tomando unos días en Formentera, con mis hijos. Estaba tirado en la playa tomando sol y de golpe, vienen y me golpean la espalda: 'Grande, Antonio. Grande'. Me doy vuelta y era Jorginho. Tenía tapabocas y no lo conocí. Y luego nos dimos un abrazo y después le digo: 'Cómo es ese escándalo que están diciendo de que te quieren dar el Balón de Oro a vos antes que a Messi'", señaló el exatacante de la 'Azzurri'.

"Él me respondió: 'Es verdad, es un escándalo. Estoy de acuerdo con vos, Messi lo tiene que ganar siempre hasta que se retire'. Bravo Jorginho, así se habla", agregó Cassano en diálogo con Christian Vieri vía Twitch.

Después de la conquista de la Eurocopa, Jorginho se mostró orgulloso por sus grandes títulos de temporada. "Si elegís en base a los títulos, nadie ha ganado más que yo esta temporada. ¿Cómo me voy a comparar con Messi, Cristiano Ronaldo o Neymar? Tienen características completamente diferentes a las mías, pero repito, depende de los criterios", sostuvo.

Sobre Messi en PSG: "No es normal que un país dirija un club"

Jean-Pierre Papin, exinternacional francés Balón de Oro en 1991, se felicitó de la llegada de Lionel Messi al campeonato galo, aunque juzgó que la política de "medios ilimitados" del PSG "no es normal".



"Admiro su llegada (la de Messi), pero lo que no es normal es que un país dirija un club. Cuando dispones de medios ilimitados, como es el caso, todo es posible", dijo Papin, en una entrevista publicada en el diario regional de "La Provence", evitando citar a los propietarios cataríes del club.



Papin, exfutbolista del Olympique de Marsella, Milan y Bayern Munich, entre otros, estimó que Messi proyectará el campeonato francés en el mundo, lo que le pareció "magnífico".



Consideró además que será "un dolor de cabeza" para los rivales contrarrestar el tridente formado por Messi, el brasileño Neymar y el francés Kylian Mbappé.



Papin, de 57 años, es actualmente comentarista televisivo y dirige al club de regional Chartres.





