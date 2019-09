Lionel Messi sobre el regreso de Diego Maradona al fútbol argentino: "Me pone muy contento que haya vuelto"

Lionel Messi habló de Diego Maradona | Fuente: AFP

Tras llevarse el premio The Best de la FIFA como el mejor futbolista 2018-2019, Lionel Messi concedió una entrevista al portal del máximo ente del fútbol mundial y entre las cosas que se tocó está la llegada de Diego Armando Maradona a Gimnasia y Esgrima La Plata y la actualidad de la Selección de Argentina.

"Obviamente que me pone muy contento que haya vuelto, que pueda ser entrenador otra vez", indicó Messi, quien se impuso en The Best a Cristiano Ronaldo y a Virgil Van Dijk. Sus palabras no terminan ahí. "Yo viví su época como técnico de la selección y la verdad que lo disfrutaba mucho, lo vivía al máximo. Ahora con Gimnasia lo debe hacer de la misma manera. Me encanta que esté en el futbol argentino, donde creo que tiene que estar", agregó en FIFA.

Otra de las noticias que alegraron a Lionel Messi es la continuidad de Lionel Scaloni como técnico de la Selección Argentina. "Es un entrenador que tiene las ideas claras, que sabe ver el fútbol, y sobre todo que lo transmite muy bien. Es fácil entenderlo, es efectivo y maneja muy bien los grupos. Creo que fue un acierto que lo dejen fijo y que pueda dar la tranquilidad que se necesita para trabajar en la selección".

La 'Pulga' también habló de la posibilidad de jugar en Argentina previo a su retiro. "Es un sueño de chiquito poder jugar en el fútbol argentino, jugar con la camiseta de Newell’s. Pero bueno, no sé si lo podré hacer realidad. No pasa por mí solo. Tengo 3 hijos", acotó..