Lionel Messi ha jugado dos partidos con el Barcelona en lo que va de la temporada. | Fuente: AFP

Lionel Messi no ocultó su agrado por Ansu Fati. El delantero del Barcelona habló con el portal de la FIFA después de ganar el premio The Best a mejor jugador, donde fue consultado sobre el mediocampista de 16 años. Si bien consideró que tiene muchas cualidades para llegar lejor, manifestó que lo mejor es llevarlo de a pocos.

"A mí me gusta mucho Ansu Fati, trato de ayudarlo y apoyarlo. Es un futbolista fantástico y tiene lo que hay que tener para triunfar, pero me gustaría que lo lleven de a pocos como hicieron conmigo: llevando las cosas fácil, poco a poco y sin presión. No podemos olvidar que solo tiene 16 años, debe seguir disfrutando y que el ruido no tenga un impacto negativo en él", dijo.

Por otro lado, Lionel Messi tuvo la oportunidad de hablar sobre su rivalidad con Cristiano Ronaldo. El atacante argentino dejó en claro que esa se da únicamente en el plano deportivo, producto de sus ganas por obtener títulos, y no en el personal.

"La rivalidad deportiva con Cristiano Ronaldo en España fue enorme. Él jugaba en Real Madrid mientras yo en Barcelona y ambos ganábamos previos individuales. La gente piensa que también llevamos esa rivalidad a lo personal, pero no es así. Queremos lo mejor para nuestros equipos y a ninguno nos gusta perder", concluyó.