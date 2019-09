Samuel Eto´o sobre Barcelona: "Deja que el Dios Lionel Messi vuelva y todo se va a arreglar" | Fuente: EFE

Barcelona no la pasa nada bien en LaLiga y su última derrota ante Granada en el campeonato español alarmó a los hinchas 'azulgranas'. Uno de esos hinchas pero también querido jugador del club, Samuel Eto´o, habló sobre la complicada situación del equipo catalán y manifestó que Lionel Messi es el jugador que mejorará al Barcelona.

"Eso no me preocupa, deja que Dios Messi vuelva y eso se va arreglar. Yo creo que los últimos años el equipo ha dependido de Leo en un 90 y 95 por ciento, entonces cuando leo está, el equipo es totalmente diferente. Estos últimos años es el santo Messi", declaró Samuel Eto´o en la ceremonia de los premios The Best 2019.



Los dirigidos por Ernesto Valverde marchan en la octava posición del torneo español con 7 puntos de 15 posibles. Han convertido doce goles y le anotaron en nueve oportunidades.

El exdelantero camerunés y el astro argentino jugaron juntos en Barcelona durante cinco temporadas consecutivas, desde 2004 hasta 2009. En el club 'catalán' ganaron varios títulos nacionales e internacionales, entre ellos dos Champions League.

Lionel Messi es uno de los candidatos a ganar el premio a mejor jugador de la temporada 2018-2019, pero no la tendrá nada fácil, ya que su rival de siempre, Cristiano Ronaldo también está en la lista junto al defensa holandés de Liverpool Virgil Van Dijk.