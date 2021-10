Lionel Messi fichó por el PSG. | Fuente: AFP

París Saint Germain (PSG) apostó a lo grande esta temporada con el fichaje de una constelación de estrellas liderado por Lionel Messi, quien cerró una etapa de 20 años con Barcelona para ser la nueva figuras del equipo dirigido por Mauricio Pochettino.

De momento, Messi no ha logrado su pico de rendimiento en el PSG. En ese aspecto, el francés Thierry Henry dijo que su excompañero en el Barcelona se encuentra "aislado" en su nuevo equipo.

"Está aislado, toca menos el balón. No diría que está triste, pero está aislado. Yo lo prefiero en el eje. Yo lo estoy pasando mal. En el eje, puede dar ritmo. Tenemos que encontrar algo para que ellos (Messi, Mbappé y Neymar) jueguen juntos", señaló el campeón mundial con Francia.

Henry, además, dijo que Messi aún no brilla debido que el PSG gira en torno a Kylian Mbappé.

"No creo que pueda marcar la diferencia desde la derecha, aunque no tengo los datos exactos a nivel táctico. No puede tener un impacto, participa con menos frecuencia. Messi no habla mucho, habla con el balón. Por ahora, es el equipo de Kylian. Es especialmente Kylian quien lo hace brillar, la pelota va más hacia Kylian", agregó a Prime Video.



Messi, debe ser el "único director"

"En algún momento, tiene que haber un solo director. De lo contrario, no se puede tocar al mismo ritmo. Y en este equipo, hay demasiados conductores", argumentó la leyenda de Arsenal sobre Messi.





