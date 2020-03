Lionel Messi capitán de la Selección de Argentina. | Fuente: AFP

El flamante arquero del Pachuca, el argentino Oscar Ustari, contó detalles de las distintas frustraciones de Lionel Messi con la Selección de Argentina. Una de las más importante fue cuando la Albiceleste perdió en la Copa América 2011.

Ustari señaló que tuvo la oportunidad de ver el sufrimiento de Messi, que lloró como un niño tras la derrota de Argentina frente a Uruguay en las semifinales del certamen continental.

"Poner en duda a Messi es una barbaridad, las cosas te pueden salir o no, pero yo si te puedo decir que lo vi llorando como un nene por lo que pasaba en la Selección. Es muy difícil estar en los pantalones de él. Me acuerdo que, en la Copa América del 2011, yo me estaba recuperando de la rodilla y cuando pierden me fui a verlo al predio de Ezeiza y lo vi como nunca lo había visto, destrozado", relató el arquero.

Asimismo, el arquero de 33 años hizo hincapié que Lionel Messi merece levantar el trofeo de la Copa Mundial antes que termine su carrera. "Si Messi no es campeón del mundo, el fútbol será injusto", finalizó Ustari en entrevista con radio La Red.

Ustari ha militado en equipos como Sunderland (Inglaterra), Boca Juniors (Argentina) y Getafe (España).