Lionel Messi fue baja en el partido ante Eibar por LaLiga | Fuente: Instagram

El andar del Barcelona en LaLiga Santander bajo la dirección de Ronald Koeman está señalado por una irregularidad que no habían tenido otros entrenadores durante los últimos años. Son actualmente sextos, a diez puntos del líder y su ubicación los deja ahora mismo fuera de la próxima Champions League.

El 2020 no se cerró de la mejor manera, ya que no pasaron del empate en el Camp Nou con el Eibar. Aquella vez la novedad fue la baja de Lionel Messi por lesión y optaron por no arriesgarlo. Tras acelerar su recuperación, el ‘10’ ya está en condiciones y Koeman no dudó en integrarlo en la convocatoria para el compromiso con Huesca.

"Messi está bien, se entrenó el 30 y el 31 mientras los demás tenían fiesta y está recuperado. El equipo tiene un poco de dependencia de Messi, pero eso pasa desde hace años porque su influencia es muy grande, ya que por algo es el número 1 del mundo", dijo el holandés en rueda de prensa.

La vuelta del argentino es precisa para el ‘Barza’ que deberá visitar este domingo al último de la clasificación y que también se ve urgido por empezar a sumar para escalar en la tabla.

“Es normal que el equipo tenga sus dudas, pero también tiene ganas de cambiar el chip y está muy cerca de conseguirlo porque los datos dicen que en muchos aspectos de los partidos es el mejor", subrayó.