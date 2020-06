"Los mejores consejos de mi carrera los recibí de Messi y Xavi", dice 'joya' del Barcelona | Fuente: Difusión

El español Carles Pérez, delantero del Roma y exjugador del Barcelona, aseguró este jueves que su compatriota Xavi Hernández y el argentino Lionel Messi le dieron los mejores consejos para afirmarse como futbolista profesional.

"Los mejores consejos es normal que lleguen de jugadores expertos y afirmados. En mi caso elijo el que me dio Xavi. 'En el fútbol todo depende de nosotros mismos, nadie te regala nada. Cada logro hay que conquistarlo con tus propias fuerzas'. También Leo Messi me ayudó a mí y a muchos jóvenes con sus consejos, aunque las palabras de Xavi son las que más me marcaron", dijo Carles Pérez en una entrevista a la web oficial de la Roma.

Pérez llegó al Barcelona en 2012 y se estrenó este año como titular en el primer equipo, marcando un gol al Real Betis, además de uno en la Champions League contra el Inter de Milán, antes de incorporarse a la Roma en el mercado de enero.

"Me acuerdo que estaba muy nervioso el día de mi primer entrenamiento con el primer equipo del Barcelona, incluso si era el día después de un partido y los titulares hacían un trabajo al margen y nosotros los jóvenes jugábamos con los suplentes", afirmó Pérez al repasar su experiencia en el Barcelona.