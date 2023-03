Lionel Messi no pudo ganar la Champions con PSG en 2022 y 2023. | Fuente: AFP

El entrenador del Barcelona, Xavi Hernández, aseguró que no es el momento de hablar del regreso de Lionel Messi al Camp Nou, si bien puntualizó que "sería el primero" que le gustaría que el delantero volviera a vestir la camiseta azulgrana.

"Creo que no es momento de hablar del regreso de Leo. Tengo amistad y hablo a menudo con él, pero no es momento. Ni por el bien de Leo ni por el bien del club. Es un tema que estamos tratando, tengo mucha amistad, pero de aquí a que se pueda hacer queda un mundo", señaló.



Xavi dio entender que está "enamorado" de Messi, a quien lo ha visto crecer en Barcelona. "Sí claro, no se malinterprete, pero claro. Le he visto crecer. Es ejemplar. Normal que haya ilusión. Un último last dance, como Michael Jordan. Es normal que la gente se ilusione".

Indicó, además, que ahora su mira está puesta en ganar título con Barcelona. "Ojalá poder volver a ver a Leo en el Barça de la manera que sea. Sería el primero que me alegría de su vuelta. Es el club de su vida, es el mejor jugador de la historia, pero no es momento de hablar. Estamos a un mes de poder ganar dos títulos. No hay que hablar de posibles fichajes ni del Messi, hay que centrarse en Elche, Real Madrid.. y todo lo que viene", señaló.

📣 Xavi: "Estamos a un paso de ganar títulos y me habláis de fichajes de la temporada que viene. Lo importante es que mañana nos podemos poner a 15 puntos del Real Madrid y que el miércoles podemos pasar a una final de Copa. No entiendo como no se habla de esto." pic.twitter.com/9n3EFWrwgo — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) March 31, 2023

En manos de Messi



El entrenador azulgrana cree que para que Messi regrese a Barcelona será clave la voluntad del propio jugador, que tendría ofertas de la MLS y de la liga de Arabia Saudita, donde Cristiano Ronaldo milita en Al Nassr.

"No depende de mí, depende de Messi, de su felicidad, de si quiere volver y tiene esta voluntad... Tengo relación de amistad y confianza y, si toma la decisión de volver, encantado. Seré el primero que sumaré para que venga. No hay nada de momento. Le hacemos un flaco favor a Leo y al club", señaló.

"Dependerá de muchos factores. Estamos a expensas del fair-play, pero sobre todo de la voluntad de Leo", culminó.



Los títulos de Lionel Messi en Barcelona

- 4 Champions League (2006, 2009, 2011, 2015)

- 10 Ligas de España (2005, 2006, 2009, 2010, 2011, 2013, 2015, 2016, 2018 y 2019)

- 7 Copas del Rey (2009, 2012, 2015, 2016, 2017, 2018 y 2021)

- 3 Mundiales de Clubes (2010, 2012 y 2016)

- 3 Supercopas de Europa (2010, 2012 y 2016)

- 8 Supercopas de España (2006, 2007, 2010, 2011 y 2019)





