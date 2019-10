Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. | Fuente: AFP

Lionel Messi (32 años) habló de todo en entrevista con RAC1. El astro argentino de Barcelona señaló sobre sus posibilidades de volver a ganar el Balón de Oro, de su mejor técnico de su carrera y sobre Cristiano Ronaldo.

Messi no ocultó que le gustaba la rivalidad contra el astro portugués, que fue la estrella del Real Madrid desde su llegada en la temporada 2009-2010.

“Me hubiera gustado que siguiera en el Madrid, le daba un plus a la rivalidad y al Clásico”, señaló Messi.

Sobre el Balón de Oro, sostuvo: “No sé si ganaré el Balón de Oro, pero no sería una decepción no ganarla. Los premios individuales son un reconocimiento, pero no fueron prioridad. Me decepcionaría más pasar otro año sin ganar la Champions, ese es el objetivo de todos, volver a conquistar la Copa y volverla a traer a casa”.

Messi, además, señaló que Pep Guardiola y Luis Enrique han sido los mejores técnicos que ha tenido en su carrera. “Creo que Guardiola y Luis Enrique muy cerquita”, indicó.