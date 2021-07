Lionel Messi campeón de Copa América. | Fuente: AFP

En medio de los elogios por la conquista de la Copa América 2021, Lionel Messi recibió una dura crítica por parte del periodista mexicano Álvaro Morales de ESPN de México, que no dudó en afirmar que la estrella de Argentina no apareció ante Brasil en el Estadio Maracaná.

Incluso Morales hizo referencia sobre el título de Cristiano Ronaldo con Portugal en la Eurocopa 2006. Señaló que 'CR7' sí tiene el "pecho caliente" en alusión a Messi.

"Argentina tiene que entenderlo, Ángel es el nombre divino de Argentina. Hasta Cristiano cuando se lesiona en la final de la Euro2016, se quedó en el banco dirigiendo a su equipo, Messi estuvo totalmente desaparecido. Los que digan lo contrario es porque no tienen argumentos. Cristiano es el mejor de la historia, tiene el pecho caliente, en la Euro2016, él no desapareció, Messi tiene el pecho congelado, lo quieren hacer líder caudillo pero no le sale, no es así", señaló.

"Messi no existió en el Maracaná"

Además, dijo que Messi debe agradecerle a Ángel Di María el hecho de ganar su primer título en la selección de mayores de Argentina.

"Messi no existió en el Maracaná. Argentina debería darle un monumento a Ángel Di María, por eso Messi no debe ni festejar este título. Messi le debe todo a Di María, a De Paul, a Lautaro, al Kun Agüero, a sus compañeros porque él no hizo nada", agregó.



"Vi la final desde el minuto cero, no dio ni un pase trascendente, sin personalidad, sin carácter. Hay que ver estas cosas de Messi. Díganme qué hizo en el Maracaná. Los que no tienen argumentos, me vienen a descalificar", concluyó.





