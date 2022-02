Lionel Messi y los títulos que cosechó a lo largo de su carrera | Fuente: AFP | Fotógrafo: CARL DE SOUZA

Lionel Messi es considerado uno de los mejores jugadores del mundo y de la historia, luego de romper récords, ganado campeonatos, incluso la Copa América con la Selección de Argentina.

Si bien el astro argentino ha sido criticado por su desempeño en París Saint-Germain, los títulos y récords son una carta de presentación para él. En la siguiente nota repasaremos sus títulos cosechados, que son 38.

Los campeonatos de Lionel Messi en clubes

Si bien Lionel Messi recientemente ha llegado al París Saint-Germain, el argentino podría aumentar su cantidad de campeonatos conseguidos a nivel de clubes, debido a que PSG se encuentra en primer lugar de la Ligue 1 con 59 puntos, a 13 puntos de Olympique de Marseille.

Por ahora, todos los títulos conseguidos por Lionel Messi a nivel de clubes fueron con Barcelona. Estos campeonatos se componen de 10 Ligas de España, 7 Copas del Rey, 8 Supercopas de España, 4 Champions League, 3 Supercopas de Europa y 3 Mundiales de clubes.

Los campeonatos de Lionel Messi con Argentina

Lionel Messi logró la Copa América con la Selección de Argentina en 2021, luego de que los dirigidos por Lionel Scaloni vencieran al anfitrión Brasil por 1-0 con gol de Ángel Di Maria a los 22 minutos. Este fue su primer campeonato oficial a nivel de selecciones mayores para el ídolo argentino. Anteriormente, Messi fue parte del Mundial sub-20, y también logró el Oro en los Juegos Olímpicos de Pekín en 2008.

Las Balones de Oro de Messi

Lionel Messi ganó su séptimo Balón de Oro, luego de ser escogido por periodistas y capitanes, superando de esta forma a jugadores como Robert Lewandowski, Karim Benzema, Jorginho, Kylian Mbappé y Cristiano Ronaldo. De esta forma, el trofeo de 2021 a Mejor Jugador del Mundo lo suma a sus anteriores obtenidos en 2009, 2010, 2011, 2012, 2015 y 2019.

Los títulos con clubes y selección de Lionel Messi

10 Ligas de España

8 Supercopas de España

6 Copas del Rey

4 Champions League

3 Supercopas de Europa

3 Mundiales de Clubes

1 Oro olímpico 1

1 Mundial Sub 20

1 Copa América





Títulos individuales de Lionel Messi

7 FIFA Balón de Oro

6 Botas de Oro

1 FIFA World Player

1 Premio The Best

4 Once de Oro

2 Golden Boy

8 veces 'Pichichi' en Liga

5 veces 'Pichichi' en la Champions

3 veces jugador del año en la UEFA