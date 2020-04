Barcelona tiene pendiente su partido de vuelta de octavos de Champions ante Napoli | Fuente: AFP

En Barcelona apuntan hacia el mismo objetivo, aunque no se comparta la misma opinión. Quique Setién no ha secundado las palabras de Lionel Messi, que durante febrero pasado señaló que no veía a su equipo como gran aspirante a ganar la Champions League en esta temporada.

“Si queremos optar a la Champions tenemos que seguir creciendo y mucho, porque creo que a día de hoy no nos alcanza”, había señalado el argentino a Mundo Deportivo.

A pesar de la admiración que siempre ha reconocido por el capitán azulgrana, Setién no va con la misma idea. “Después de todo lo que he visto a lo largo de los años, podemos perfectamente ganar la Champions. No estoy de acuerdo en ese sentido con Leo. Ya vimos cómo llegó a la final el Tottenham, o cómo el Atlético eliminó al equipo a batir, el Liverpool”, expresó el técnico en entrevista con RAC1.

“Creo que es mucho más complicado ganar La Liga que conseguir la Champions, en la que dependes de una situación puntual a veces. Tenemos las mismas opciones, y además tenemos Messi”, expresó.

El extécnico de Real Betis, Las Palmas, Racing, entre otros, se muestra firme en las chance de poder conseguir su primer título como entrenador. En La Liga marcha primero, mientras que en Champions League debe resolver su partido de vuelta en el Camp Nou frente al Nápoli.