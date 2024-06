“Es el mejor equipo del mundo”: Lionel Messi se rinde ante el Real Madrid

Real Madrid ratificó -una vez más- por qué es considerado el mejor club del mundo. Los dirigidos por el italiano Carlo Ancelotti se coronaron campeones de la Champions League, tras derrotar en la final al Borussia Dortmund, en Wembley. El cuadro español fue el centro de los elogios desde distintos frentes, entre ellos el argentino Lionel Messi.

En las últimas horas, se dio a conocer una entrevista en la que Messi se rinde ante el Real Madrid, club que fue su archirrival cuando brillaba en el Barcelona.

“El mejor equipo es el Real Madrid. Es el último campeón de Champions”, señaló Messi en entrevista para Infobae en medio de la concentración de la Selección de Argentina, que se alista para defender su título en la Copa América.

Eso sí, el actual '10' de Inter Miami resaltó, que en su opinión, por juego el Manchester City puede considerarse como el mejor. “Si es por resultados, es el Madrid. Si es por juego es el Manchester City de (Pep) Guardiola”, agregó.

Messi vs. Real Madrid

Desde su primer momento como profesional en el Barcelona, Messi arrancó una rivalidad con el Real Madrid y ello se acrecentó tras la llegada de Cristiano Ronaldo en el cuadro madridista. Este duelo acabó tras su salida del Barza en 2021.

Neymar y la Selección de Argentina

Messi señaló que no ha vuelto a ver la final de Qatar 2022 en la que Argentina derrotó por penales a Francia.

“Mis recuerdos están todos aquí. Hay muchas cosas que quizás se me escapan. Pero, bueno, por ahora me quedo con lo que tengo, sin repasar. La última jugada del Dibu no la vi como la mayoría. No la sufrí como todos”, señaló.

Asimismo, indicó que es difícil que vuelva a jugar con Neymar en el corto plazo. “No, no sé. La verdad que ahora es difícil, él está en Arabia, le queda un año de contrato, me parece. Él pasó un año difícil ahora, donde estuvo mucho tiempo lesionado, que lo deja afuera de la Copa América, donde no pudo jugar la mayoría de partidos en Arabia. Y bueno, ahora es difícil. Después no sé, la vida la verdad que da tantas vueltas que puede pasar de todo, pero creo que hoy por hoy, no”, culminó.