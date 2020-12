Lionel Messi recibió un duro comentario de Zlatan Ibrahimovic. | Fuente: AFP

Zlatan Ibrahimovic sigue dando que hablar en las canchas y también afuera de ellas. A sus 39 años, el delantero del AC Milan criticó al astro argentino Lionel Messi en entrevista con la UEFA.

Ibrahimovic dice que si Messi estaría en su equipo no lo dejaría patear los penales. "Tiraría yo porque soy el capitán de ese equipo y decido quien tira los penaltis. Tiraría los tres primeros y luego le dejaría uno a él, y luego tiraría los siguientes tres, y le dejaría otro", indicó.

'Ibra' destacó su nivel pese que ya está cerca a los 40 años. "Tengo 39 años y con lo que he hecho, ya no tengo obligación de trabajar, pero sigo teniendo pasión por lo que hago. Nunca estoy satisfecho, y siempre quiero más. No veo a muchos jugadores de mi edad que estuvieran, o estén, rindiendo como yo lo hago. En el momento en que un jugador pasa de los 30 años es cuando empieza a bajar y lo deja. Cuando cumplí los 30 empecé a ser aún mejor", explicó.

Ibrahimovic volverá a jugar a inicios del 2021 debido que se recupera de una lesión en el sóleo. En la Serie A, lleva 10 tantos y es uno de los goleadores junto a Cristiano Ronaldo de Juventus y Romelu Lukaku de Inter de Milán.